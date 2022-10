भट्टी के पास तपने वाली कुक को छह माह से नहीं मिला 'निवाला'

Submitted by:

मानदेय मात्र 1742 रुपए, वह भी छह महीने से नहीं मिला- सरकारी स्कूलों में पोषाहार पकाने वाली कुक कम हेल्पर को नहीं मिल रहा मानदेय

- संस्था प्रधानों के लिए स्कूलों में मिड डे मील का पोषाहार तैयार करवाना हो रहा मुश्किल

- जिले में एक हजार से अधिक कुक कम हेल्पर का भुगतान अटका

Cook cum helper payment not received for six months