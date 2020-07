नागौर में फूटा कोरोना बम, डर के मारे व्यापार संगठन खुद ही बंद करने लगे बाजार

Corona bomb exploded in Nagaur, trade organizations started shutting down shops on their own due to fear

जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 700 के पार पहुंचा, रविवार को एक ही दिन में आए 32 पॉजिटिव