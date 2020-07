जिले में फिर बिगड़ रही कोरोना की स्थिति, सुबह-सुबह आए 25 पॉजिटिव

Corona situation deteriorating again in the Nagaur district, 25 positives came in the morning

700 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, हैदराबाद से आ रहे ज्यादातर लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, नागौर के अठियासन में 12 लोगों के संक्रमित होने की सूचना