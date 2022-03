नागौर का पानी पी गया भ्रष्टाचार, शहरवासी आज भी ‘प्यासे’, जानिए क्या है मामला

46.43 करोड़ से शहर में होनी थी रोजाना पानी सप्लाई, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते नहीं सुधर पाई व्यवस्था

- चार साल पहले तत्कालीन जिला कलक्टर के निर्देश पर जलदाय विभाग के अधिकारियों ने तैयार किया था प्लान

- शहर के कई क्षेत्रों में आज भी नहीं बिछाई गई पाइपालाइन

नागौर. नागौर शहर में पानी की सप्लाई रोजाना यानी 24 घंटे से देने के लिए चार साल पहले तत्कालीन जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम के निर्देशन में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने कार्य योजना तैयार की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह सपना बनकर रह गया। करीब पांच साल पहले सरकार ने नागौर शहर में पानी की नई पाइपलाइनें बिछाने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था, जिससे पूरे शहर में नई पाइपलाइन बिछाने के साथ पम्पिंग स्टेशन, जीआरआर एवं टंकियां बनानी थी, लेकिन योजना पर ‘भ्रष्टाचार’ हावी रहा और शहर में आज भी पानी की आपूर्ति सुचारू नहीं है, जिससे शहर के कई हिस्से आज भी प्यासे हैं। कई जगह स्थिति यह है कि तीन दिन बाद पानी की सप्लाई हो रही है।

Corruption drank the water of Nagaur, the townspeople still 'thirsty'