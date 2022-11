VIDEO...इस बाजार में तीन सौ रुपए किलो बिक रही रूई

Nagaur. सर्दी की दस्तक होते ही तीन सौ रुपए प्रति किलो तक पहुंची रुई

-बदले मौसम में आई ठंडक ने रूइयों की रजाइयों का बढ़ाया पारा, पचास, साठ एवं अस्सी रुपए से लेकर तीन सौ रुपए की रेंज में मिल रही रुई

-व्यवसायियों की माने तो दो सालों के बाद दुकानों पर बढ़ी है हलचल

Cotton is being sold for three hundred rupees a kg in this market.