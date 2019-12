नरेन्द्र की हत्या के आरोप में पार्षद नरेन्द्र सांखला व सहयोगी आनंद गिरफ्तार

Councilor Narendra and Anand arrested on charges of killing Narendra नागौर. रघुवीर हत्याकांड के मुख्य आरोपी दिनेश सांखला को मारने के फेर में नरेन्द्र सांखला को मारने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को गिरफ्तार होने वालों में एक नगर परिषद का पार्षद नरेन्द्र सांखला है, जो सरोज देवर है, जबकि दूसरा दिनेश सांखला के चाचा का लडक़ा है, जिसने आरोपी सरोज से मिलीभगत कर दिनेश की गतिविधियों की जानकारी दी। इस मामले में अब तक कुल छह जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है।

कोतवाली थानाधिकारी अमराराम खोखर ने बताया कि गत 28 नवम्बर को जिला परिवहन कार्यालय के सामने दिनेश सांखला व नरेन्द्र सांखला की कार को गलत दिशा में जाकर टक्कर मारने के मामले में षडय़ंत्रकारी सरोज की मदद करने के आरोप में राठौड़ी कुंआ निवासी पार्षद नरेन्द्र सांखला (35) पुत्र बलदेव सिंह माली एवं आनंद उर्फ बबलू (22) पुत्र मुरलीधर माली को गिरफ्तार किया गया है। पार्षद नरेन्द्र ने भाभी सरोज को अपने नाम से एक मोबाइल खरीदकर दिया, जो सरोज ने ट्रक चालक विजयसिंह उर्फ चोटी को दिया। इसके पार्षद ने आरोपियों को एक कार भी उपलब्ध करवाई। जबकि आनंद ने दिनेश के साथ रहकर सरोज को हर प्रकार की गतिविधि की जानकारी दी, जिसके आधार पर ही सरोज ने सहयोगी दीपक व ट्रक चालक विजयसिंह को दिनेश की लोकेशन बताकर दुर्घटना को अंजाम दिलाया।