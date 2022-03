नागौर में करोड़ों का पोषाहार बंटा नहीं ...तो फिर कौन ‘जीम’ गया आंगनबाड़ी का ‘पोषाहार’

आंगनबाड़ी से वितरित होने वाले पोषाहार की बंदरबांट

- जिम्मेदार बोले - हमने बांट दिया, पात्र बोले - मिला ही नहीं

- सूत्र बोले - 40 -30-30 % में बंट गया बच्चों व धात्री-गर्भवती महिलाओं का पोषाहार

Published: March 05, 2022 10:23:33 am

नागौर. आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों, किशोरियों एवं धात्री-गर्भवती महिलाओं को हर महीने दिया जाने वाला पोषाहार पिछले पांच महीने में मात्र एक बार दिया गया है, यानी चार महीने का पोषाहार कौन जीम गया, इसे लेकर जिम्मेदार तरह-तरह के बहाने बना रहे हैं। राजस्थान राज्य खाद्य निगम के प्रबंधक का कहना है कि उन्होंने दिसम्बर तक के पोषाहार में गेहूं और चावल का 98.52 प्रतिशत वितरण कर दिया है, जबकि चने की दाल का 53 प्रतिशत वितरण किया है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने दिसम्बर तक का पोषाहार वितरित कर दिया है, जबकि नागौर सीडीपीओ दुर्गासिंह उदावत का कहना है कि उनके पास जुलाई तक की जानकारी है। इसके बाद कहां कितना पोषाहार वितरित किया गया, इसकी जानकारी अब ले रहे हैं।

Crores of nutrition not distributed in Nagaur