VIDEO...जीरा तो बन गया अब नागौर में हीरा, लेने के लिए उमड़ी भीड़

Nagaur. सालों के बाद जीरे का भाव उनतीस हजार प्रति क्विंटल की दर पार कर गया

-चौबीस हजार प्रति क्विंटल की दर से बिक रहे जीरे के भावों में आया पांच हजार प्रति क्विंटल की दर का उछाल

-अन्य जिसों में मूंग के भावों में आई 12 सौ रुपए प्रति क्विंटल की तेजी, ज्वार के भी बढ़े भाव

Cumin has now become a diamond in Nagaur, a crowd gathered to buy it