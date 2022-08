नागौर में पांच साल में करंट ने छीनी 86 लोगों की जिन्दगी

बिजली लाइनों के रखरखाव व मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद कम नहीं हो रहे हादसे

- तार टूटने व जीएसएस पर करंट आने की घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ रही

- जिम्मेदार केवल बिजली चोरी के कुछ केस बनाकर अपनी पीठ खुद थपथपा रहे

नागौर. जिले में विद्युत लाइनों में प्रवाहित होने वाला करंट एक ओर जहां लोगों के घर रोशन कर रहा है, वहीं जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण दर्जनों परिवारों के चिराग भी बुझा रहा है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जिले में हर साल दो दर्जन से अधिक मौतें करंट से हो रही हैं। हालांकि धरातल का आंकड़ा इससे भी ज्यादा है। इसके बावजूद विद्युत हादसों को रोकने एवं फीडर सुधार के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति हो रही है।

Current snatched the lives of 86 people in Nagaur in five years