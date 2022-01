कांग्रेस के पूर्व नेता बेंदा पर जानलेवा हमला, राजनीतिक रंजिश की आशंका

नागौर के निकट बायपास पर एक दर्जन नकाबपोशों ने गाड़े आड़े फेरकर किया हमला

- हमले में घायल सीताराम बेंदा को कराया अस्पताल में भर्ती

नागौर. जिले के डेगाना क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस नेता सीताराम बेंदा पर करीब एक दर्जन नकाबपोश युवकों ने सोमवार रात को रास्ता रोककर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में बेंदा के सिर एवं पैर में गंभीर चोट आई है। पैर में फ्रेक्चर भी बता रहे हैं। हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल बेंदा को पहले शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा प्राथमिक उपचार के बाद जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात तक पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई थी।

सदर थाने के हैड कांस्टेबल महावीर सिंह ने बताया कि डेगाना के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम बेंदा सोमवार शाम को अपने साथियों के साथ रामदेवरा, ओसियां, खेड़ापा होते हुए नागौर बायपास से डेगाना जा रहे थे। नागौर-जोधपुर हाइवे से बायपास की तरफ मुड़ते ही पीछे से एक बोलेरो में सवार होकर आए करीब एक दर्जन नकाबपोश युवकों ने गाड़ी आगे लगाकर रुकवाया और गाड़ी रोकते ही लाठियों व सरियों से बेंदा पर हमला कर दिया। हमले में बेंदा के सिर व पैर में गंभीर चोटें आई हैं। पैर में फ्रेक्चर भी है। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने बेंदा के साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उनका निशाना केवल बेंदा ही था।

Deadly attack on former Congress leader Benda, fear of political rivalry