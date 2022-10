शहर के आसपास की सड़कें बनी 'लावारिस', 'जानलेवा' साबित हो रहे गड्ढ़े

अधिकार क्षेत्र की लड़ाई में पुननिर्माण तो दूर मरम्मत भी नहीं हो रही

- आरटीआई में भी अलग-अलग जानकारी दे रहे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी

नागौर. शहर के आसपास की सड़कों का कोई धणी-धोरी नहीं है, इसके चलते पिछले कई वर्षों से उनकी मरम्मत नहीं हुई है। सड़कों पर 'जानलेवा' गड्ढ़े हर वक्त मौत की तरह मुंह फाड़े हुए हैं, जो किसी भी वक्त जिंदगी छीन सकते हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं उड़ रही है। हालात यह है कि कुरजां होटल से मंडी तिराहे तक बनाई गई बायपास सड़क को लेकर तो अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह सड़क किस विभाग के अधिकार क्षेत्र में है।

गौरतलब है कि शहर के तीन तरफ बायपास सड़क बन जाने से अठियासन से नागौर के मूण्डवा चौराहे तक, चुग्गावास से कुरजां होटल तिराहे तक तथा राजपूत कॉलोनी के पास बीकानेर रोड से निकलने वाले बायपास की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इसके बावजूद जिम्मेदार इन सड़कों की मरम्मत करवाने की बजाए मानो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। पत्रिका ने इन सड़कों की वास्तविक स्थिति जानी तो हालात चौंकाने वाले थे

