डीडवाना पुलिस ने तीन दिन मे पकड़े एटीएम लूट के आरोपी

Attempts to steal cash from ATM in didwana आरोपियों ने 22-23 जुलाई की रात को तोड़े थे पंजाब नेशनल बैंक एटीएम के ताले , ग्राम दौलतपुरा मे भी तोड़े थे एटीएम के ताले, सायबर तकनीक व मुखबीर के सहयोग से पकड़ा आरोपियों को