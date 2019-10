दीपदान कर मूण्डवावासी बोले- प्लास्टिक को याद दिलाएंगे उसकी नानी

Deepdan program organized in Lakholav pond on the eve of Deepawali मूण्डवा (Nagaur). ‘स्वच्छ भारत का इरादा, देश से अपने कर लिया यह वादा’ थीम के साथ चतुर्दशी की शाम को मूण्डवा के ऐतिहासिक लाखोलाव तालाब परिसर में नगर पालिका प्रशासन व राजस्थान पत्रिका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दीपदान कार्यक्रम में शहरवासियों ने तालाब के घाटों पर चारों तरफ हजारों दीप जलाकर स्वच्छता का संकल्प लिया। दीयों की झिलमिल रोशनी के बीच शहरवासियों द्वारा की गई आतिशबाजी से एकबारगी ऐसा लगा, जैसे मूण्डवा की दीपावली आज ही हो।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी डॉ. विकास पाठक ने लाखोलाव तालाब में किए गए दीपदान के बाद ताबाब के पानी में दीपों की झिलमिल रोशनी से बने सुंदर दृश्य को खुद अपने कैमरे में कैद किया। लखपत की आरती के बाद एसपी पाठक ने कहा कि आज मूण्डवा के लोगों ने एक साथ बैठकर त्योहार मनाने की पुरानी परम्परा जीवित कर दी। उन्होंने कहा कि अपने घर को कोई गंदा करना नहीं चाहता, लेकिन जिस दिन हम गांव, कस्बा व शहर को अपना घर समझने लग जाएंगे, उस दिन स्वच्छता का सपना साकार हो जाएगा। एसपी ने कहा कि आपके तालाब की सुंदरता व स्वच्छता का संदेश पूरे जिले में जाएगा। उन्होंने शहरवासियों को दीपावली की शुभकामना देते हुए कहा कि न्यायालय के आदेशानुसार पटाखे निर्धारित समय सीमा में ही छोड़ें। अपना सुख दूसरों का सुख बने, तभी त्योहार की सार्थकता होगी।

पालिकाध्यक्ष ने की नए अभियान की शुरुआत

नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम सदावत ने पिछले चार साल में तालाब के विकास व मूण्डवा में आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी देते कहा कि आज से प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हर बार की तरह शहरवासियों के सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने अतिथियों व शहरवासियों का आभार जताते हुए कहा कि मूण्डवा ने हमेशा सरकारी अभियानों एवं सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाकर उदाहरण पेश किया है। ओडीएफ अभियान में भी मूण्डवा प्रदेश में सबसे पहली पालिका बनी थी। सदावत ने लाखोलाव तालाब को स्वच्छ रखने के लिए गंदगी नहीं फैलाने व जलीय जीवों को दाना नहीं डालने की अपील की।

राजस्थान पत्रिका के संपादकीय प्रभारी रुद्रेश शर्मा ने पत्रिका के कार्यक्रमों में मूण्डवा की सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि पिछले चार साल में नगर पालिका प्रशासन के प्रयासों से तालाब की सूरत बदल गई है, जिसमें स्थानीय लोगों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने दीपोत्सव के अवसर पर भगवान राम से जुड़ा एक गीत भी सुनाया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दिया स्वच्छता का संदेश

इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्री वागीश्वरी विद्या मंदिर व सिद्धार्थ आदर्श विद्या मंदिर विद्यालयों के बच्चों ने ‘चीक-चीक-चीक, प्लास्टिक टिक न पाए...’ व ‘छोड़ो प्लास्टिक थैली, अपना लो कपड़े की थैली, यह सोच सयानी...’ गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर प्लास्टिक व पॉलीथिन को बाय-बाय करने का संदेश दिया। आदर्श विद्या मंदिर भडाणा के विद्यार्थी बजरंग ने शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी, वहीं अन्य विद्यालयों की बालिकओं ने केट वॉक कर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करने का संदेश दिया। राजकीय विद्यालय संख्या तीन की बालिकाओं ने नाटक प्रस्तुत कर न केवल प्लास्टिक के दुष्प्ररिणाम बताए, बल्कि प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करने की बात भी कही।

ये रहे उपस्थित

दीपदान कार्यक्रम में नगरपालिका उपाध्यक्ष मनोज मुण्डेल, मूण्डवा तहसीलदार पेमाराम चौधरी, मूण्डवा वृत्ताअधिकारी जगदीश प्रसाद बोहरा, मूण्डवा थानाधिकारी बलदेव राम चौधरी, महेश बंग, भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन नंदकिशोर सदावत, शौकीन खोकर, रामचंद्र सेवर, जगदीश वैष्णव, महावीर बजाज, तुलसीराम मुण्डेल, जयप्रकाश भट्टड़, श्रीनिवास ओझा, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामरतन चौधरी, कनिष्ठ अभियंता कमलेश फूलफगर, रामरतन सेन, साईं ट्रेडर्स के संदीप वर्मा, रमजान दिल्लीवाल, रूपेश पाराशर, गोपाल प्रसाद, भागीरथ गुरू, मनोज सिखवाल, सुरेश रामावत, दयानंद गेपाला, अंबेडकर सेवा समिति के विजेंद्र तंबोलिया, राजेंद्र खटीक, दिनेश मुण्डेल, नटवरलाल पाराशर, नारायण लाल प्रजापत, रामनिवास राव, रामनिवास मुण्डेल, महेश चरण पाराशर, वीर ग्रुप के केशव त्रिपाठी, दुष्यंत भाकल, मनीष सेन सहित कई लोग उपस्थित रहे। मंच संचालन ख्वाजा हुसैन भाटी ने किया।

