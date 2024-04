नागौर के ‘हरे सोने’ की दुनिया ‘दीवानी’

एक साल में नागौर मंडी में मूंग की आवक साढ़े 5 लाख क्विंटल बढ़ी

- देश के साथ विदेशों में मांग बढऩे से नागौर में मूंग की मीलें भी बढ़ी

- नागौर की जलवायु व मिट्टी अनुकूल होने से सबको भा रहा यहां का मूंग

Demand for Nagaur's moong increased in the country as well as abroad.