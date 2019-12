सर्दी में बढ़ी कच्ची हल्दी की मांग, घरों के साथ होटलों में भी बढ़ा सब्जी का क्रेज

Demand for raw turmeric increased in winter, vegetable craze increased in homes as well as hotels नागौर. सर्दी अपने साथ स्वाद का आनंद लेकर आती है और बात यदि पारम्परिक व्यजंनों की हो, तो बात ही क्या। वो नागौर जैसे शहर में, जहां खाने-पीने पर विशेष विशेष जोर रहता है। फिर जिस तेजी से फिटनेस को लेकर जागरुकता बढ़ रही है, लोगों में भी पारम्परिक भोजन को लेकर जागरुकता देखने को मिल रही है। लिहाजा बढ़ती सर्दी के बीच पारम्परिक भोजन की डिमांड दोगुनी हो गई है। आयुर्वेद भी कहता है कि शीत ऋतु में स्वाभाविक रूप से जठराग्नि तीव्र होने से पाचनशक्ति प्रबल रहती है। इस समय लिया गया पौष्टिक और बलवर्धक आहार वर्ष भर शरीर को तेज, बल और पुष्टि प्रदान करता है।

नागौर शहर में सर्दी के मौसम में जहां बाजार में खासकर काठडिय़ा चौक में हथाई के साथ लोग देर रात तक व्यजंनों के चटकारे लेते दिखाई देते हैं, वहीं होममेड फूड का बाजार भी इन दिनों बूम पर है। शहरवासियों को कच्ची हल्दी की सब्जी, गोंद व मैथी के लड्डू, गाजर का हलवा, दूध-फीणी, गूंद पाक, गुड़ पारे व तिल से बने व्यजंन काफी पसंद आ रहे हैं, ऐसे में इनकी बिक्री भी बढ़ गई है।

सर्दी में स्वस्थ रखते हैं ये व्यजंन

वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. ओम पूनिया ने बताया कि सर्दियों में गर्म तासीर वाले परम्परागत व्यजंन काफी फायदेमंद रहते हैं। उदाहरण के तौर पर बाजरा रिच फाइबर के साथ आयरन से भी भरपूर होता है। वहीं गोंद शरीर में ताकत देता है। सर्दियों में बाजरा, गाजर और हल्दी जैसे सीजनल फूड खाने चाहिए, जो शरीर में तेज सर्दी के दौरान भी गर्महाहट बनाए रखते हैं।

सर्दी में इन पदार्थों पर दें ध्यान

आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी के मौसम में खारा तथा मधुर रसप्रधान आहार लेना चाहिए। पचने में भारी, पौष्टिकता से भरपूर, गरम व स्निग्ध प्रकृति के, घी से बने पदार्थों का यथायोग्य सेवन करना चाहिए। मौसमी फल व शाक, दूध, रबड़ी, घी, मक्खन, म_ा, शहद, उड़द, खजूर, तिल, नारियल, मैथी, पीपर, सूखा मेवा तथा अन्य पौष्टिक पदार्थ इस ऋतु में सेवन योग्य माने जाते हैं। रात को भिगोये हुए चने (खूब चबा-चबाकर खाएं), मूंगफली, गुड़, गाजर, केला, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला आदि कम खर्च में खाए जाने वाले पौष्टिक पदार्थ हैं।

इनसे बचें, सर्दी में ठीक नहीं

शीत ऋतु में बर्फ अथवा बर्फ का या फ्रिज का पानी, रूखे-सूखे, कसैले, तीखे तथा कड़वे रसप्रधान द्रव्यों, वातकारक और बासी पदार्थों का सेवन न करें। शीत प्रकृति के पदार्थों का अति सेवन न करें। हलका व कम भोजन भी निषिद्ध है। इन दिनों में खटाई का अधिक प्रयोग न करें, जिससे कफ का प्रकोप न हो और खांसी, श्वास (दमा), नजला, जुकाम आदि व्याधियां न हों। ताजा दही, छाछ, नींबू आदि का सेवन कर सकते हैं। भूख को मारना या समय पर भोजन न करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शीतकाल में जठराग्नि के प्रबल होने पर उसके बल के अनुसार पौष्टिक और भारी आहार रूपी ईंधन नहीं मिलने पर यह बढ़ी हुई अग्नि शरीर की धातुओं को जलाने लगती है जिससे वात कुपित होने लगता है। अत: इस ऋतु में उपवास भी अधिक नहीं करना चाहिए।