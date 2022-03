दाल में काला है : फलियों में उगे थे मूंग, डोडों में कपास, फिर भी नहीं माना अकाल

8 तहसीलों में परबतसर से ज्यादा बारिश, फिर भी एक गांव अकालग्रस्त नहीं

- खरीफ-2021 में फसल खराबे के बावजूद गांवों को अकालग्रस्त घोषित नहीं करने पर घिरी सरकार

- जिले की मेड़ता, लाडनूं, डीडवाना, मूण्डवा, नावां, कुचामन, रियांबड़ी व डेगाना तहसीलों में वर्ष 2021 में परबतसर व जायल तहसील से ज्यादा हुई थी बारिश, फिर भी नहीं माना खराबा

- लाडनूं व डीडवाना विधायकों ने विधानसभा में प्रश्न लगाकर मांगी जानकारी, अब जवाब देने में आ रहे पसीने

श्यामलाल चौधरी

नागौर. जिले में खरीफ-2021 में जिले के सैकड़ों गांवों में अतिवृष्टि व बेमौसम बारिश से फसलें खराब होने के बावजूद जायल, परबतसर व मकराना तहसील के 396 गांवों में ही फसल खराबा माना गया है, जबकि नागौर के 8 व खींवसर के तीन गांवों को सूखे से प्रभावित मानते हुए कृषि आदान-अनुदान के लिए पात्र माना है। जबकि जिला प्रशासन के आंकड़े बता रहे हैं कि वर्ष 2021 में सबसे अधिक 947 एमएम बारिश ही मेड़ता तहसील में हुई थी, इसी प्रकार मूण्डवा, रियां बड़ी, लाडनूं, डीडवाना, कुचामन, नावां व डेगाना में भी जायल व परबतसर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, इसके बावजूद आठों तहसील का एक भी गांव कृषि आदान अनुदान के लिए चयनित नहीं किया गया है, इससे प्रशासनिक अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बरसात से भीगने से न केवल मूंग की दाल काली हुई, बल्कि गांवों को अकालग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया में भी कुछ काला है। हालांकि दाल में काला की आशंका को देखते हुए जिले के लाडनूं व डीडवाना विधायकों ने विधानसभा में सवाल लगाकर जानकारी मांगी है, अब सरकार व राजस्व विभाग को जवाब देने में पसीना आ रहा है।

गौरतलब है कि खरीफ-2021 की सीजन में नागौर जिले की आधी से ज्यादा तहसीलों में अतिवृष्टि से तो नागौर व खींवसर जैसी तहसील में कम बारिश के कारण फसलें नष्ट हो गई थीं। मेड़ता, मूण्डवा, डेगाना, डीडवाना, रियां बड़ी आदि तहसीलों में फसलें पकने के समय हुई बारिश से मूंग, मोठ, कपास, बाजरा व ग्वार आदि की फसलें पूरी तरह खराब हो गई थीं। कई खेतों में मूंग की फसल भीगने से फलियों में ही मूंग के दानों का अंकुरण हो गया था, वहीं कपास की फसल भीगने से डोडों में ही कपास उग गई थीं। अतिवृष्टि से हुई तबाही के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व तत्कालीन राजस्व मंत्री हरिश चौधरी ने विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए थे, ताकि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा सके, लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने नागौर तहसील के 8 व खींवसर के 3 गांवों को सूखे से प्रभावित माना और जायल, परबतसर व मकराना के 396 गांवों को अतिवृष्टि से प्रभावित माना। इससे अन्य तहसीलों के किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

