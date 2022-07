VIDEO...अधिकारियों की भारी-भरकम फौज होने के बाद भी फरियादों की नहीं हो रही सुनवाई

Nagaur. गंदे पानी से बेहाल बाड़ीकुआं क्षेत्र में नहीं आना चाहता है कोई मेहमान...

-बाड़ीकुआं क्षेत्र में डाली गई सीवरेज लाइन का लीकेज होता पानी बना मुसीबत

-चेंबरों से निकलकर मुख्य मार्ग पर दिनभर फैलाता रहता है दुर्गन्ध

-सडक़ की बिगड़ी हालत, बनी कंकाल, बच्चों एवं महिलाओं के साथ बुजुर्गों के लिए बढ़ी मुश्किल

-दो पार्षदों का एरिया होने के बाद भी क्षेत्र के बाशिंदे झेल रहे यह नारकीय पीड़ा

No guest wants to come to Barikuan area suffering from dirty water