VIDEO...खनन से हुए भीमकाय से पर्यावरणीय संतुलन के साथ बिगड़ा भूगौलिक ढांचा

Nagaur. गोटन, माणकपुर, भावण्डा, खाटू सहित कई जगहों पर खनन से हुए गड्ढों को का नहीं पाटा जा सका

खनिज विभाग की बेपरवाही खनन स्थल पर कई जगह विशाल आकार के यानि की आधा किलोमीटर तक के बने गड्ढों से बना असंतुलन

तय मानक से अधिक की खुदाई करने के मामले पूरे वर्ष के दौरान खनिज विभाग को अब तक नहीं मिले

-बड़ी खाटू, रावतमालआलनियावास, लूंगिया, कीरो की ढाणी, जसनगर सहित विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही पूर्व में प्रतिबंधित तीन दर्जन से ज्यादा लीज के खनन स्थल की स्थिति सामने नहीं आने से स्थिति हुई विकट

Deterioration of geological structure with environmental balance due to mining giant