नागौर. जिले की मूण्डवा पंचायत समिति के मुंदियाड़ में हर वर्ष की भांति रविवार को भी भगवान गजानन्द जी के मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर से लेकर मुख्य मार्ग पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। गणपति बप्पा के दर्शन करने नागौर शहर सहित जिले व विभिन्न राज्यों में रहने वाले श्रद्धालु पैदल एवं वाहनों में सवार होकर मुंदियाड़ पहुंचे। मुंदियाड़ में शनिवार रात को गणेश मंदिर व ब्रह्माणी माता मंदिर में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर भक्तों को भावविभोर कर दिया।

Devotees gathered in the fair of Gajanan of Mundiyad