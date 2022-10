VIDEO...भजनों बहती श्रद्धा में डूबे श्रद्धालू

Nagaur. बंशीवाला मंदिर में एक मां सच्चियाय के नाम भजन संघ्या में एक से बढकऱ एक भजनों की प्रस्तुति

-नृत्य नाटिका के नर्तन के दौरान पूरा मंदिर परिसर आस्था के रंग में रंगा नजर आया

नागौर. एक शाम मां सच्चियाय के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सच्चियाय माता सेवक संघ की ओर से शाम को शोभायात्रा निकली। शोभायात्र नकास चौक स्थित माहेश्वरी पंचायत पोल से शहर के विभिन्न माार्गों गुजरी। इस दौरान यात्रा का कई जगहों पर स्वागत किया गया। शाम को करीब साढ़े सात बजे बंशीवाला मंदिर भजन संध्या शुरू हुई। नृत्य नाटिका के दौरान भजन संध्या में लवेश, हिमांशु बुरड़ आदि कलाकारों ने एक से बढकऱ एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान शिव शक्ति की नाटिका के दौरान महादेव के रंग में रंगे कलाकार के साथ शक्ति के नर्तन में ताण्डव का संगम नजर आया। भजनों के साथ हो रही शिव-शक्ति के ताण्डव प्रस्तुति से पूरा वातावरण भक्ति में रंगा नजर आया। परिसर में गूंजते भजनों के साथ गेट के अंतिम सिरे तक केवल श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। देर रात्रि तक तक चली भजन संघ्या एवं नृत्य नाटिका के नर्तन के रंग में डूबे श्रद्धालुओं के चेहरे आस्था से ओतप्रोत रहे।

During the dance of the dance drama, the entire temple complex was seen painted in the color of faith.