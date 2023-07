वीडियो : नागौर में सीवरेज का सिस्टम फेल, 500 बीघा जमीन में फैला गंदा पानी, महामारी की आशंका

- पॉलिटेक्निक काॅलेज के सामने सीवरेज लाइन का गंदा पानी बहने से बढी परेशानी

- अल्पसंख्यक छात्रावास सहित हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी व बाल संप्रेषण गृह के किशोर परेशान

Dirty water spread over 500 bighas of land in Nagaur, fear of epidemic