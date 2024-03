VIDEO...बकाया भुगतान को लेकर डिस्कॉम एवं नगरपरिषद विभाग आमने-सामने हुआ

-डिस्कॉम ने नगरपरिषद को बकाया बिजली बिल 3 करोड़ 49 लाख का डिमांड नोट थमाया, जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की दी चेतावनी

Discom and Municipal Council department came face to face regarding payment of dues