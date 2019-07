Discom contractor's heavy forgery in Nagaur नागौर. शहर के बासनी रोड पर बिजली लाइन का काम करते समय हुए हादसे में एक कार्मिक की मौत death of personnel due to current गंभीर मामले को भले ही 10 लाख की आर्थिक सहायता देकर शांत कर दिया है, लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जो अब भी जवाब मांग रहे हैं। गुरुवार को जेएलएन अस्पताल में दिनभर चले घटनाक्रम के दौरान ऐसे-ऐसे खुलासे हुए हैं, जो न केवल ठेकेदार कम्पनी के राजनीतिक रसूखात को बयां करते हैं, बल्कि उन रसूखातों के आगे निगम के अधिकारी किस कदर बौने हैं, यह भी साबित हो गया।

जनता के पैसे से चंद लोगों की जेबें भरने का जो खेल चल रहा है, इसे जल्द ही बंद नहीं किया गया तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि हादसे कभी बताकर नहीं होते। यदि सरकार ने इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाए तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नागौर शहर सहित जिले के शहरी क्षेत्रों में बिजली लाइनों के फॉल्ट निकालने का ठेका जिस कम्पनी के पास है, उसी कम्पनी को नागौर जिले के 80 प्रतिशत जीएसएस संचालित करने का ठेका भी दिया हुआ है। गंभीर बात यह है कि कम्पनी ने जीएसएस पर आईटीआई होल्डर कर्मचारी लगाने की बजाय अप्रशिक्षित एवं अनपढ़ लोगों Discom contractor's heavy forgery को नाममात्र के मानदेय पर लगा रखा है, ऐसे में जो हादसा बुधवार को नागौर में हुआ, वो कल किसी जीएसएस के अप्रशिक्षित कार्मिक के साथ भी हो सकता है।

सवाल जो मांगते हैं जवाब

नियमानुसार बिजली से जुड़े कार्यों के लिए आईटीआई होल्डर FRT कार्मिक रखने का प्रावधान है, लेकिन ठेकेदार कम्पनी ने आईटीआई होल्डर लोगों के कागज जमा करवाकर अप्रशिक्षित एवं अनाड़ी लोगों को कम मानदेय पर लगा रखा है। गुरुवार को जेएलएन अस्पताल में परिजनों व ग्रामीणों की मांग पर जब एफआरटी में लगे कार्मिकों की सूची मांगी गई तो मृतक प्रेमसुख का नाम नहीं मिला। सवाल यह है कि प्रेमसुख को किसके स्थान पर लगा रखा था?

फरवरी व मार्च में राजस्थान पत्रिका ने समाचार प्रकाशित कर फर्जीवाड़े की पोल खोली तथा निगम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया, जिसके बाद डिस्कॉम एमडी बीएस भाटी ने जिले में ठेके पर संचालित जीएसएस का अभियंताओं से निरीक्षण करवाकर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांगी। अभियंताओं ने रिपोर्ट में ठेकेदार की लापरवाही व निरीक्षण में मिली खामियों की रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। क्यों?

ठेकेदार ने आईटीआई कर्मचारियों की सूची डिस्कॉम कार्यालयों में देकर उनके स्थान पर अप्रशिक्षित एवं तीन के स्थान पर एक-एक कार्मिक लगा रखे हैं, इसकी जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों?

शहर में बिजली लाइनों के फॉल्ट निकालने के लिए एफआरटी टीम को ऊपर के स्तर पर प्रति माह साढ़े तीन से चार लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है, इसके बावजूद अधिकतर कार्य निगम कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। ऐसा क्यों?

कर्मचारी बोले - काम हम करें और भुगतान कम्पनी को क्यों

राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हीराराम कुड़ी व जिला प्रवक्ता विष्णु विश्नोई ने हादसे के बाद मुख्यमंत्री, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री व डिस्कॉम सीएमडी के नाम कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिला स्तर पर हो रहे फर्जीवाड़े की पोल खोली है। कर्मचारियों ने बताया कि बिजली लाइनों के फॉल्ट निकालने का काम निगम के कर्मचारी करते हैं, लेकिन एफआरटी ठेकेदार को हर माह साढ़े तीन से साढ़े चार लाख का भुगतान उच्चाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जांच की जाए। एफआरटी में काम करने वाले कार्मिक तीनों शिफ्ट में काम करते हैं, जिससे वे पूरी सेवा नहीं दे पाते। नियमानुसार नागौर शहर में 18 कार्मिक लगाने का प्रावधान है, लेकिन कम्पनी ने मात्र छह-सात अप्रशिक्षित युवकों को लगा रखा है।

फर्जीवाड़े पर लगे रोक

अजमेर डिस्कॉम में जीएसएस का संचालन करने वाली ठेकेदार कम्पनी discom contractor के खिलाफ जांच की मांग को लेकर हमने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जीएसएस पर कार्यरत कार्मिकों की जांच करवाने तथा प्रत्येक अधिशासी अभियंता कार्यालय पर कागजों में क्रेन दिखाकर प्रतिमाह 1.70 लाख का भुगतान किया जा रहा है, इसकी रीकवरी करने की मांग की है।

- सीताराम काला, नगाौर जिला विद्युत ठेकेदार समिति, नागौर

सुरक्षा को प्राथमिकता दें

बुधवार के हादसे से सबक लेते हुए निगम व ठेकेदार कम्पनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखे। अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ठेकेदार ने कम भुगतान के चक्कर में अप्रशिक्षित कर्मचारी तो नहीं लगा दिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई हो।

- नारायण बेनीवाल, रालोपा नेता