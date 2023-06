VIDEO...अंधड़ व बारिश में की बिगड़ी बिजली की हालत को व्यवस्थित करने में लगा डिस्कॉम

Nagaur. दस हजार ज्यादा गिर गए थे पोल, अब तक 7100 पोल व 11 पॉवर ट्रांसफार्मर लगाए, 350 वितरण ट्रांसफार्मर बदले गए

Nagaur. Work going on to bring back the damaged power system after heavy rain and storm