ठेकेकार के गोदाम पर डिस्कॉम की रेड, गोदाम में मिला 5 किलोमीटर विद्युत लाइन का तार

Discom's Red at the contractor's warehouse, 5 km power line wire found in the warehouse नागौर. अजमेर विद्युत वितरण निगम की नागौर टीम की रेड में डिस्कॉम को नुकसान पहुंचाने का बड़ा मामला सामने आया है। रेड में नागौर शहर के बीकानेर रोड स्थित एक गोदाम में बड़ी संख्या में डिस्कॉम की एक बंद लाइन से उतारा गया तार पकड़ा गया है। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वीएस भाटी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं।

डिस्कॉम अधिकारियों ने बताया कि प्रबंध निदेशक भाटी को जानकारी मिली थी कि नागौर में बीकानेर रोड रीको एरिया स्थित महालक्ष्मी एंटरप्राइजेज के गोदाम में तार पड़ा है। यह तार डेह स्थित एक बंद विद्युत लाइन से उतारा गया था। इसकी लम्बाई करीब 5 किलोमीटर बताई जा रही है।

एमडी भाटी के निर्देश पर नागौर में अधिशासी अभियंता सतर्कता पीके मीणा, नागौर अधिशासी अभियंता एसके गुप्ता और एसएचओ चांद खां की टीम ने गोदाम पर छापा मारा तो सूचना सही निकली। डिस्कॉम की टीम ने सारा तार जब्त कर वहां से उठवाना शुरू कर दिया है। नागौर एक्सईएन गुप्ता ने बताया कि जब्त किए गए तार का कुल भार 3407 किलो है।

एमडी भाटी ने बताया कि इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रकरण में ठेकेदार एवं जिम्मेदार लोगों की भूमिका तय की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।