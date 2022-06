राज्य सरकार नमक उद्यमियों को तो सांभर साल्ट्स सरकार को ही बता रही अवैध

- सांभर झील के कब्जे को लेकर सांभर साल्ट्स लिमिटेड व राज्य सरकार के बीच चल रहा विवाद

- सांभर साल्ट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय को लिखा पत्र

नागौर/नावां. भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील के नाम से विख्यात सांभर झील के मालिकाना हक को लेकर नए-नए सवाल खड़े होने लगे हैं। गत दिनों नावां में दिनदहाड़े जयपाल पूनिया की गोली मारकर हत्या करने के बाद इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है।

Dispute between Sambhar Salts and state government over Sambhar Lake