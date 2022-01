प्राइवेट बसों का अवैध संचालन रोकने में जिला प्रशासन फेल प्राइवेट बसों ने बिगाड़ी रोडवेज की सेहत

Nagaur. बैठकों में चर्चा के साथ कई रिमांडर देने के बाद भी रोडबेज के राजस्व का बिगड़ा गणित

-रोडवेज से तीन गुना संख्या में चल रही प्राइवेट बसों ने हर रुट पर बिछा रखा है जाल

-एमडी स्तर के अधिकारियों के आग्रह पत्र के बाद भी नही माना प्रशासन, नही सुलझी समस्या

District administration failed to stop illegal operation of private buses, private buses spoiled the health of roadways