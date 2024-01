VIDEO...जिला कलक्टर ने दी सहमति, अब नए रंग में पहली बार बसेगा रामदेव पशु मेला

Nagaur. रामदेव पशु मेला में पशुओं के साथ ही दुकानों का पूरा बाजार बसेगा, एक दर्जन से ज्यादा सरकारी विभागों की भी लगेंगी स्टॉलें, स्टॉलों के माध्यम से विभाग के साथ ही योजनाओं की दी जाएगी जानकारी, रामदेव पशु मेला में बनाया जाएगा पहली बार पशु सेवा केन्द्र

District Collector gave consent, now Ramdev Cattle Fair will be held in new color for the first time