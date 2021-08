दो दिन में छह मेडिकल दुकानों का निरीक्षण, सभी में मिली गड़बड़ी, अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल

Disturbances found in inspection of medical shops, questions mark on working style of officials

अभियान एक युद्ध-नशा विरुद्ध : निरीक्षण में मिली नशीली दवाइयों के बेचान में अनियमितताएं