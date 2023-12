नागौर के मिनी फूड पार्क की डीपीआर तैयार, अब नई सरकार करेगी सपना पूरा

मूण्डवा में मिनी फूड पार्क के लिए 100 बीघा जमीन आवंटन का आवंटन होने के बाद मंडी प्रशासन ने तैयार करवाई डीपीआर

DPR of Mini Food Park of Nagaur is ready, now the new government will fulfill the dream