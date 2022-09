बिना ड्रेस कोड के सडक़ों पर दौडा रहे व्यवसायिक वाहन को चालक

Nagaur . प्रावधानो के अनुसार बिना ड्रेस कोड नहीं चल सकते है व्यवसायिक वाहन

-रोडवेज से लेकर ऑटो व टेकसिया व ट्रक तक चल रहे बिना वर्दी के

-परिवहन विभाग ने कार्यवाही तो की, लेकिन ड्रेस कोड ििके लये करवाई के नाम पर दहाई का आकड़ा नहीं पहुंचा

Driver of commercial vehicle running on roads without dress code