नगर परिषद व एनएच के बीच ‘पिस रही जनता’

शहर की सात किलोमीटर सड़क हुई जर्जर, मरम्मत नहीं होने से आए दिन चोटिल होते हैं वाहन चालक

वाहनों के साथ उड़ती धूल से दुकानदार भी परेशान

नागौर. शहर के विजय वल्लभ चौक से मूण्डवा चौराहे होते हुए मानासर तक की सड़क जगह-जगह से क्षतिग्रस्त होकर जर्जर चुकी है, लेकिन इस बार न तो मरम्मत हुई और न ही निकट भविष्य में इसके पुनर्निर्माण की संभावना लग रही है। राष्ट्रीय राममार्ग प्रशासन के अधिकारी इसे नगर परिषद को हैंडऑवर करने की बात कर रहे हैं, जबकि नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास इतना बजट ही नहीं है कि इस सडक़ को बना सके। ऐसे में नगर परिषद व राष्ट्रीय राममार्ग प्रशासन के बीच जनता परेशान हो रही है। अब तो स्थिति यह है कि यह सड़क दुर्घटना जोन बन चुकी है, जहां आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती है। वहीं सड़क किनारे रोजी-रोटी कमाने बैठे दुकानदार भी वाहनों के साथ उडऩे वाली धूल-मिट्टी से परेशान हैं।

