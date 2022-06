डीआरएम ने किया मूंडवा में नए कार्गो टर्मिनल का शिलान्यास, जानिए क्या है प्लान

प्रधानमंत्री के गति शक्ति विजन को रफ्तार दे रहा रेलवे, इसी साल बनकर हो जाएगा तैयार

- अम्बुजा सीमेंट के लदान से रेलवे को मिलेगा राजस्व

नागौर. प्रधानमंत्री के गति शक्ति विजन और रेल मंत्रालय की गति शक्ति-मॉडल कार्गो टर्मिनल योजना के तहत उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर नागौर जिले के मारवाड़ मूंडवा में स्वीकृत नए कार्गो टर्मिनल का शिलान्यास बुधवार को मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडेय ने किया।

DRM laid the foundation stone of new cargo terminal in Mundwa