VIDEO...नागौरी जीरा की बढ़ती धमक से सौंफ, मेथी, चना आदि उपजों का घटा रुतबा

Nagaur. जौ, चना एवं ईसबगोल आदि फसलों पर तीन से चार सालों में जीरा का रकबा रहा भारी,

-नागौर में जीरे के कारोबार से प्रतिवर्ष हो रहा तकरीबन 300 करोड़ का टर्नओवर

-जीरे की बढ़ती मांग के साथ ही नागौर ने राजस्थान को दिलाया पहले नंबर के उत्पादक का दर्जा

नागौरी जीरे की स्थानीय स्तर पर सीजन में ही रोजाना दस हजार बोरियों की हो जाती है खपत

Due to the increasing threat of Nagori cumin, the status of fennel, fenugreek, gram etc.