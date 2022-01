जैविक खेती से जुड़े किसानों का बकाया आठ करोड पार पहुंचा

Nagaur. जैविक उत्पादों की जांच सुविधा नहीं होने से बिगड़े हालात

प्रदेश में 35 से 40 करोड़ खर्च होने के बाद भी जैविक उत्पादन औसतन

Dues of farmers associated with organic farming have crossed eight crores