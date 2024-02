नागौर के 15 लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए माइनिंग लीज की ई-नीलामी प्रक्रिया 21 से

मेजर मिनरल्स के 79 ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरु होने के साथ ही राजस्थान रचेगा नया इतिहास

इस वर्ष अब तक 16 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी, लाइमस्टोन के 68 ब्लॉकों की माइनिंग लीज के लिए नीलामी

E-auction process of mining lease for 15 limestone blocks of Nagaur from 21st