12 सौ से ज्यादा मतदाताओं वाले बूथों पर सहायक मतदान केन्द्र के प्रस्ताव मांगे

Ask for proposals for auxiliary polling booths at booths with more than 12 hundred voters

नागौर. प्रदेश में 17 जनवरी को पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मतदान केन्द्रों पर शाम 5 बजे बाद भी सैकड़ों मतदाता कतार में होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने गंभीरता दिखाते हुए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के उप सचिव अशोक कुमार जैन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि 17 जनवरी को पंच व सरपंच के चुनाव में शाम 5 बजे बाद भी कई मतदान केन्द्रों पर मतदाता कतार में थे, जिसके कारण मतदान कार्य देर तक चला। गौरतलब है कि नागौर जिले में भी 25 से अधिक ग्राम पंचायतों में रात 8 बजे तक तथा जायल व नावां में साढ़े 9 बजे तक मतदान जारी था। इसको निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या सामान्य से अधिक होने पर द्वितीय व तृतीय चरण में जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है तथा किन्ही परिस्थितियों के कारण सहायक मतदान केन्द्र स्थापित करना आवश्यक समझा जाए तो पूर्ण औचित्य के साथ ऐसे सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव 19 जनवरी दोपहर 3 बजे तक भिजवाएं, ताकि प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर सहायक मतदान केन्द्र बनाए जाने पर निर्णय लिया जा सके।

मतदान की गति उचित रखने के निर्देश

निर्वाचन आयोग ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि मतदानकर्मियों द्वारा धीमी गति से मतदान कार्य किए जाने के कारण मतदान केन्द्रों पर भीड़ एकत्र हो जाती है, जिससे मतदान कार्य निर्धारित समय के बाद भी जारी रहता है एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आयोग ने मतदान दलों को मतदन कार्य पूर्ण सावचेती व उचित गति से करने के निर्देश दिए हैं।

पहले करें सरपंच के मतों की गणना

प्रथम चरण का चुनाव होने के बाद सामने आई खामियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि 17 जनवरी के चुनाव में सामने आया कि मतदान दलों ने सरपंच से पहले वार्ड पंचों के मतों की गणना की, जबकि आयोग के निर्देशानुसार पहले सरपंच के मतों की गणना की जाए तथा सरपंच की घोषणा करने के बाद वार्ड पंचों के मतों की गणना की जाए, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अन्यथा मतदान केन्द्रों पर भीड़ जमा हो जाती है, जिससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।