नागौर शहर में लावारिस सांड ने ले ली एक व्यक्ति की जान

आखिर कब गंभीर होंगे नगर परिषद अधिकारी , पहले भी कई बार सांड कर चुके हमले , कांजी हाउस में गोवंश रखने की जगह नहीं , सालाना 84 लाख 88 हजार रुपए हो रहे गोवंश पर खर्च

नागौर. आखिर वही हुआ जिसका डर था। शहर के आतंक का पर्याय बन चुके सांड ने एक व्यक्ति की जान ले ली। शहर की गलियों, मुख्य सडक़ों से लेकर राजमार्ग तक पर इन पशुओं का कब्जा है। आए दिन हादसों का कारण बनने के बावजूद जिला प्रशासन व नगर परिषद पशुओं के आतंक से निजात दिलाने को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाए। अंजाम यह हुआ कि एक व्यक्ति की जान चली गई। बच्चों को स्कूल छोडकऱ तहसील चौक से गुजर रहे पुरानी तहसील निवासी बसीर अहमद (62) पुत्र मोहम्मद सदीक के सांड ने सींग मार दिए, जिससे वह घायल हो गया। सांड के हमले से आसपास खड़े लोग सकते में आए गए, वे कुछ समझ पाते इससे पहले बसीर बुरी तरह जख्मी हो गया। Unclaimed Cattle terror in nagaur



कांजी हाउस में पर्याप्त जगह नहीं

घायल बसीर ने जेएलएन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। बाद में शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। यह पहला मौका नहीं है जब सांड ने किसी राहगीर या वाहन चालक पर हमला किया हो, इससे पहले गत अगस्त से अक्टूबर 2018 के बीच 3 लोगों की सांडों के हमले में मौत हो गई। शहर में लावारिश जानवरों के आतंक से पूरा शहर परेशान है। भले ही नगर परिषद द्वारा जानवरों को पकडऩे की कार्रवाई जारी है लेकिन सच यह है कि परिषद के कांजी हाउस में पशु रखने की जगह तक नहीं है। लावारिस जानवर लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। सब्जी मंडी हो या बस स्टैण्ड अथवा शहर का अन्य कोई हिस्सा। लावारिस सांडों के आतंक से शहर का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। बंशीवाला मंदिर क्षेत्र में सांडों का सबसे ज्यादा जमावड़ा रहता है और आए दिन ये लोगों को चोटिल करते हैं। Cattle cause of accident in nagaur



शहरवासियों का जीना मुश्किल

नगर परिषद द्वारा लावारिस पशुओं को पकडकऱ कांजी हाउस में डालने की व्यवस्था के बावजूद इन मवेशियों ने शहरवासियों का जीना मुश्किल कर रखा है। बाजार में शहर की संकरी गलियों में तो हालात और भी खराब है। सुबह-शाम मंदिर जाने या अन्य काम से बाहर जाने वाली महिलाओं व राजमार्ग पर वाहन चालकों को संभलकर चलना पड़ता है। शहर के गांधी चौक, बंशीवाला मंदिर, कलक्ट्रेट, मानासर, विजय वल्लभ चौक, कृषि मंडी के सामने, रेलवे स्टेशन समेत हर गली व मोहल्ले में लावारिस पशुओं को झुण्ड में घूमते हुए देखा जा सकता है। परिषद द्वारा पशु पकडकऱ कांजी हाउस भेजने की औपचारिकता की जाती है लेकिन कांजी हाउस में करीब 400 मवेशी रखने की क्षमता है। लावारिस पशुओं की तादाद को देखते हुए करीब 1500 पशुओं की क्षमता वाले कांजी हाउस की जरुरत है। Pollybags harmful to cattle



कचरे के ढ़ेर व रिजका बड़ी वजह

शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे रहने से लावारिस मवेशियों का जमघट लग जाता है। सडक़ों पर आपस में झगड़ते मवेशी कई बार हादसों का कारण भी बने हैं और यातायात भी बाधित होता है। अभियान के दौरान पकड़े जाने पर दुधारू पशुओं को तो पशुपालक छुड़ा ले जाते हैं लेकिन लावारिस पशुओं का कोई मालिक नहीं होने से इनको कांजी हाउस में भेजा जाता है। इसके अलावा शहर की मुख्य सडक़ों पर मवेशियों के आतंक का मुख्य कारण मुख्य सडक़ोंं पर रिजका डालना भी है। रिजका को लेकर पशु आपस में भिड़ जाते हैं जिसके कारण अक्सर मोटरसाइकिल सवार गिरकर चोटिल हो जाते हैं। रात्रि में बंशीवाला मंदिर, बीकानेर रोड, कॉलेज रोड, विजय वल्लभ चौराहा, मूण्डवा चौराहा से निकलना तो किसी खतरे से खाली नहीं है। Nagaur News in hindi



भूमि पर कब्जा, जानवर खुले में delimitation of grampanchayat

शहर में करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन पर अतिक्रमी काबिज है लेकिन लोगों की मौत का कारण बन रहे लावारिस जानवरों को रखने के लिए प्रशासन के पास जमीन नहीं है। अकेले नागौर शहर में करोड़ों की बेशकीमती राजस्व, सिवाय चक व गोचर भूमि पर कब्जा कर लोगों ने नियमन तक करवा लिया लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। शहर के बाहरी क्षेत्र में अंगोर भूमि पर कॉलोनियां बस गई जबकि नगर परिषद अधिकारी कहते रहे हैं कि कांजी हाउस का विस्तार करने या लावारिस जानवरों के लिए नया कांजी हाउस खोलने के लिए भूमि नहीं है। सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर नंदी शाला खोलने की घोषणा तो कर दी लेकिन मौजूदा कंाजी हाउस का संचालन भी नगर परिषद पर भारी पड़ रहा है।



हर साल चौमासा में बढ़ जाती है तादाद

शहर में लावारिस जानवरों की संख्या हर साल बढ़ जाती है। चौमासा आते ही शहर में अचानक लावारिस गोवंश की बाढ सी आ जाती है। खेती के चार महीनों के दौरान लावारिस पशु गांवों में खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए लोग इन जानवरों को शहरी के बाहरी क्षेत्र में छोडकऱ चले जाते हैं। ऐसे पशु धीरे-धीरे शहर का रुख करते हैं और शहरी की गलियों व बाजार तक पहुंच जाते हैं। बालवा रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी व रीको क्षेत्र को पशु छोडऩे के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हुए बड़ी संख्या में लोग गांवों से पशु कॉलोनी में छोड़ जाते हैं।

गो वंश के हमले से जुड़ी घटनाएं

-25 मार्च 2018 नया दरवाजा में एक युवक को घायल कर दिया।

- अगस्त से 14 अक्टूबर 2018 तक सांड के हमले में तीन लोगों की मौत।

-18 सितम्बर 2018 अमित शाह के दौरे के दिन हवाई पट्टी पर पहुंच गए सांड।

-17 अगस्त 2019 नकास से नया दरवाजा तक पागल सांड ने किया करीब एक दर्जन लोगों को घायल।

कांजी हाउस पर खर्च की जा रही राशि

524 गो वंश रखे गए हैं कांजी हाउस में (आंकड़ा परिवर्तित)

45 रुपए प्रति सांड प्रति दिन परिषद करती है भुगतान

23580 रुपए सांडों पर प्रतिदिन हो रहे खर्च

7 लाख 07 हजार 400 रुपए हर माह होता है खर्च

84 लाख 88 हजार 800 रुपए सालाना खर्च

कांजी हाउस भिजवाएंगे

सांड के हमले में एक व्यक्ति की मौत दुखद है। नगर परिषद का पूरा प्रयास है कि लावारिस गो वंश को पकडकऱ कंाजी हाउस में रखा जाए लेकिन स्थानाभाव बड़ी समस्या है। परिषद हर माह 7 लाख से अधिक गो वंश पर खर्च कर रही है। बाजार व मुख्य मार्गों से गोवंश को कांजी हाउस भिजवाएंगे।

जोधाराम विश्नोई, आयुक्त नगर परिषद नागौर