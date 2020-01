नागौर की 297 ग्राम पंचायतों के चुनाव अटके, प्रत्याशियों की हालत पतली, जानिए क्या होगा आगे

Elections of 297 gram panchayats of Nagaur stuck, candidates' condition is thin, नागौर. राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर दिए गए स्थगन आदेश के बाद सरपंच चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों की हालत पलती हो गई है। पिछले दो दिन से वे जगह-जगह फोन करके यही पूछते नजर आ रहे हैं कि अब क्या होगा? चुनाव कब तक होने की संभावना है, क्या चुनाव की तारीख ही आगे बढ़ेगी या फिर आरक्षण लॉटरी भी वापस निकलेगी?

गौरतलब है कि नागौर जिले की 491 ग्राम पंचायतों में से पहले चरण में 136 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे, दूसरे चरण में 58 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। प्रथम चरण में नागौर जिले की पंचायत समिति मौलासर की 27, नावां की 24, जायल की 38 व नागौर की 40 की ग्राम पंचायतों में तथा मूण्डवा पंचायत समिति की 7 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण में लाडनूं की 34 व मूण्डवा की 24 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। इस प्रकार जिले की कुल 194 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे, जबकि जिले की 297 ग्राम पंचायतों के चुनाव फिलहाल टल गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तय करेगा पंचायत चुनाव का भविष्य

चुनाव अधिकारियों एवं राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे दिया है, जिससे एक बार प्रदेश की आधी से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। नागौर में 297 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 जनवरी दी है।

आगे क्या होगा

सुप्रीम कोर्ट यदि हाईकोर्ट का निर्णय बहाल रखता है तो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया यथावत (कैरी ऑन) रहेगी, लेकिन तिथियां नई घोषित करनी पड़ेगी।

सुप्रीम कोर्ट यदि हाईकोर्ट का निर्णय खारिज कर देता है तो पूरी चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होगी। संभवत: मतदाता सूचियां नई बनेंगी और आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया भी वापस होगी। यह सरकार पर निर्भर करेगा कि वह किस-किस क्षेत्र की लॉटरी वापस करवाती है।

प्रत्याशियों की गलफांस बने चुनाव

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले की 297 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित क्या किए, पंचायतों में सरपंच पद की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों की जैसे कमर ही टूट गई। दरअसल, सरपंचों के चुनाव पिछले 10-12 वर्षों में काफी खर्चीले हो गए हैं। चुनाव छोटे दायरे में होने के चलते एक-एक वोट काफी महत्वपूर्ण रहता है और प्रत्याशी गांवों में रहने वाले मतदाताओं के साथ बाहर रहने वाले मतदाताओं को लाने की व्यवस्था भी करते हैं। ऐसे में जो मतदाता पुणे, महाराष्ट्र, हैदराबाद, चैन्नई, जोधपुर, जयपुर सहित अन्य स्थानों पर रहकर काम करते हैं, उनके प्रत्याशियों ने गांव आने व जाने के टिकट भी बनवा लिए, लेकिन जैसे ही चुनाव स्थगित हुए, उनको बड़ा झटका लगा है। इसके साथ प्रत्याशियों ने प्रचार के साथ ग्राम पंचायतों में कैम्प भी लगा दिए, जहां कार्यकर्ताओं के खाने-पीने की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है। अब जब चुनाव स्थगित हो गए हैं, ऐसे में प्रत्याशी अपने हाथ पीछे नहीं खींच सकते, लेकिन चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित नहीं होने से उनके लिए प्रचार को जारी रखना भी गलफांस के समान है।