नागौर में कहां कब होंगे चुनाव और किसका है आरक्षण, पढि़ए पूरी रिपोर्ट

Elections to Panchayat Samiti and Zilla Parishad will be held in four phases in Nagaur

जिले के 47 जिला परिषद सदस्यों के साथ 15 पंचायत समितियों के 383 वार्डों में होने हैं चुनाव

- राज्य निर्वाचन आयोग ने की चुनाव कार्यक्रम घोषणा, पहला चरण 23 नवम्बर को, चौथा 5 दिसम्बर को