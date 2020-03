Video : नागौर की 88 ग्राम पंचायतों में चुनाव कल, मिर्धा कॉलेज से रवाना हुए मतदान दल

Elections will be in 88 gram panchayats of Nagaur on 15 march, polling parties left from Mirdha College

जिले की कुचामन, मकराना, डीडवाना तथा खींवसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में होने हैं चुनाव, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा संवैतनिक अवकाश