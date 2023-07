दोनों स्टेशनों के बीच 57 किमी रेल मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य पूरा, जोधपुर मंडल पर अब तक 842 किमी रेल मार्ग का हुआ विद्युतीकरण

- प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर ने किया बारीकी से निरीक्षण

Electric special train ran at a speed of 110 kmph on the Merta-Pipad route