अभियंताओं की कारस्तानी, शहर के दो आरयूबी प्रोजेक्ट पर फेर दिया पानी

शहर के मानासर रेलवे फाटक व बीकानेर रेलवे फाटक पर स्वीकृत आरयूबी को अधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट भेजकर ठंडे बस्ते में डाला

- फाटक स्थाई रूप से बंद होने के बाद पटरियों के आसपास की एक दर्जन कॉलोनी के लोगों को काटने पड़ेगे तीन -चार किलोमीटर के चक्कर

Engineers turned water on two RUB projects of the Nagaur city