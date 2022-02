उद्यमियों की चेतावनी से रीको के अधिकारियों को छूटी धूजणी, जानिए क्या है मामला

- रीको के अधिकारियों ने साधा मौन, उद्यमियों व व्यापारियों में बढ़ रहा है रोष

- नागौर विधायक मोहनराम चौधरी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

नागौर. शहर के निकट गोगेलाव में जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की शुरुआत में उत्पन्न हुआ विवाद शांत होने की बजाए बड़ा रूप ले रहा है। रीको की बेस प्राइज से कीमत पर बिके 38 भूखंडों का आवंटन निरस्त कर मनमानी करने वाले अधिकारियों ने मौन धारण कर लिया है, लेकिन जिले के उद्यमी एवं बोलीदाता न केवल रीको के निर्णय को गलत ठहरा रहे हैं, बल्कि अब उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। उधर, उद्यमियों एवं रीको के स्वतंत्र निदेशक सुनील परिहार द्वारा मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री को पत्र लिखने के बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उद्यमियों का कहना है कि उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला रीको भूमाफिया वाले काम कब से करने लग गया है। इधर, नागौर विधायक मोहनराम चौधरी ने भी सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व जिला कलक्टर पीयूष समारिया को पत्र लिखकर निरस्त किए गए भूखंड वापस आवंटित करने की मांग की है। वहीं, रीको अधिकारियों में धूजणी छूटी हुई है।

Entrepreneurs came out against Rico's arbitrariness in Nagaur