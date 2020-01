देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा नागौर में ‘बेघर’

Even after 40 years, BJP could not establish its own office in Nagaur नागौर. भारतीय जनता पार्टी नागौर में आज भी ‘बेघर’ है। भाजपा के नेता भले ही देश एवं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, लेकिन नागौर में पार्टी के पास खुद का कार्यालय नहीं है। भाजपा आज करीब 40 साल पुरानी पार्टी हो गई है और प्रदेश में करीब दो दशक से अधिक भाजपा सत्ता में रह चुकी है, जबकि केन्द्र में अटलबिहारी के बाद नरेन्द्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन राजनीति के प्रमुख केन्द्र नागौर जिले में भाजपा के पदाधिकारियों को बैठक या पत्रकार वार्ता करने के लिए कभी गेस्ट हाउस तो कभी कोई होटल या फिर किसी कार्यकर्ता का घर ढूंढऩा पड़ता है।

तीन साल पहले मिली थी जमीन

नागौर में करीब तीन वर्ष पूर्व पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाइकमान के निर्देश पर जमीन आवंटन करवाई थी। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री रहे जगवीर छाबा ने बताया कि उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के निर्देश पर दिसम्बर 2016 में 2 हजार वर्ग मीटर जमीन का आवंटन कार्यालय के लिए करवाया था। कृषि मंडी के पास इंदास रोड पर नगर परिषद द्वारा आवंटित जमीन के बदले भाजपा ने 21 लाख 86 हजार 300 रुपए जमा करवाए थे।

चार दीवारी का काम अंतिम चरण में

भाजपा कार्यालय के लिए आवंटित जमीन की चार दीवारी का काम अंतिम चरण है। चिनाई का काम लगभग पूरा हो गया है अब प्लास्तर का काम बाकी है। वहीं पार्टी पदाधिकारियों का दावा है कि कार्यालय का भवन बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। नागौर सहित प्रदेश के जिन जिलों में कार्यालय नहीं हैं, उन सभी जगह एक साथ काम शुरू किया जाएगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह ने जयपुर में किया शिलान्यास

भाजपा के जिलाध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने बताया कि गत दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जब जयपुर आए थे, उस समय उन्होंने सभी जिलों के जहां कार्यालय नहीं है, उनके कार्यालय के शिलान्यास कर दिए थे। उनका शिलापट्ट भी नागौर पहुंच चुका है।

जल्द होगा निर्माण कार्य शुरू

भाजपा कार्यालय के लिए आवंटित जमीन की चार दीवारी हमने पूरी करवा दी है, अब कार्यालय भवन का काम जल्द शुरू होगा। निर्माण कार्य की नगर परिषद से जिलाध्यक्ष के नाम से अनुमति भी जारी हो गई है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में एक अनुमति लेनी शेष है। कार्यालय का नक्शा पहुंच गया है।

- रमाकांत शर्मा, जिलाध्यक्ष, नागौर शहर