आजादी के 75 साल बाद भी सांरगावास के चार परिवार तलाश रहे वजूद

- दर्द : जहां बसे हैं उस जमीन पर नहीं जता सकते अपना अधिकार

-रियांबड़ी उपखंड की सैंसडा ग्राम पंचायत का गैर आबाद राजस्व गांव है सारंगावास, जो बसा है सथाना कलां ग्राम पंचायत में

- पंचायत के साथ विधानसभा क्षेत्र भी अलग

- सरकारी कामकाज व राशन के लिए जाना पड़ता है 10 किमी दूर सैंसडा

Even after 75 years of independence four families of Sarangwas are searching for existence