ठेकेदार नहीं कर रहा आरओबी का काम, जागरूक अधिवक्ता ने थाने में दी रिपोर्ट

पांच साल बाद भी आरओबी का काम 35 प्रतिशत अधूरा

- ठेकेदार की मनमानी से पूरा नागौर शहर परेशान

- विभागीय अधिकारियों ने भी डाले हथियार

नागौर. जिला मुख्यालय के बीकानेर रोड स्थित रेलवे फाटक (सी-61) पर आरओबी निर्माण करने के बजाए पिछले पांच साल से जनता का रास्ता अवरुद्ध करके बैठे ठेकेदार के खिलाफ अधिवक्ता गोविन्द कड़वा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है।

