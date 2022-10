गरीबी में आटा गीला, चार माह बाद भी सरकारी स्कूलों को नहीं मिली सीएसजी

आठवीं तक की सरकारी स्कूलों की हालत ज्यादा खराब, संस्था प्रधानों के पास न तो चॉक-डस्टर खरीदने का बजट और न ही बिजली-पानी भरने की राशि

शिक्षा सत्र शुरू होने के चार माह बाद भी नहीं मिली कम्पोजिट स्कूल ग्रांट





Even after four months, government schools did not get CSG