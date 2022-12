VIDEO...लाखों की राशि खर्च करने के बाद भी यहां पर केवल मिल रही घास....

Nagaur. लाखों की राशि खर्च करने के बाद भी यहां पर केवल मिल रही घास....

व्यवस्थित होने से पहले ही अव्यवस्थित होने लगा जड़ा तालाब पार्क

पार्क में ग्रीनरीयुक्त ट्रेक के साथ ही तालाब के ऊपर पुलिया बनाने का काम अब तक नहीं हेा पाया

पार्क में बिखरी ईटें, टूटे झूले और गंदगी से हुआ हाल बेहाल, नौकायन की सुविधा भी बंद

- मूलभूत सुविधाओं के नाम पर वॉशरूम आदि की असुविधाओं से बड़ी परेशानी

Even after spending lakhs of rupees only grass is available here.