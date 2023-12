VIDEO...ढाई करोड़ से ज्यादा की राशि व्यय होने के बाद भी बख्तासागर पार्क को निगल रही गंदगी

-पार्क में कई जगहों पर मिट्टी हुई काली, घास भी मुरझायी, तालाब में सड़ांध मारती गंदगी से आसपास का वातावरण हो रहा प्रदूषित

Even after spending more than Rs 2.5 crore, dirt is swallowing Bakhtasagar Park.